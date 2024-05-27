Коли Україна отримає перші снаряди в межах ініціативи Чехії: глава МЗС назвав місяць

Прага концентрується на виконанні угод, які вже укладені та оплачені, заявив Ян Ліпавський.

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Чехія готує до відправки перші снаряди / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com, facebook.com/ukroboronprom

Україна отримає перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи, вже у червні. Про це повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, пише FREEДОМ.

"Я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України, вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення", - заявив політик.

Ліпавський зауважив, що наразі Чехія концентрується на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені.

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"Ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів", - наголосив він.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Ініціатива Чехії - 1,5 мільйони снарядів для України

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива може забезпечити Україну 1,5 мільйонами снарядів для артилерії. Це вдвічі більше, ніж спочатку оголошувалось.

Крім цього, Чехія може доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів для України протягом року, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала

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