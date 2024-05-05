УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

Олексій Тесля
5 травня 2024, 21:24
397
Rheinmetall планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, каже Армін Паппергер.
Снаряд
ЗСУ передадуть далекобійні снаряди / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Далекобійні артилерійські снаряди дальністю до 100 кілометрів передасть Україні німецький оборонний концерн Rheinmetall.

З такою заявою виступив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Німецький концерн планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і далекобійні прототипи, повідомив він під час заходу в Індустріальному клубі Дюссельдорфа.

відео дня

"Артилерія змінює правила (на полі бою - ред.)", - підкреслив гендиректор Rheinmetall Паппергер.

Які снаряди можуть отримати ЗСУ

Як уточнює профільний портал Defense Express, імовірно, йдеться про прототип далекобійного артилерійського снаряда 155 калібру під назвою Vulcano.

Зазначається, що ще минулого року було відомо, що Німеччина передає ЗСУ лазерні підсвічувачі для версії Vulcano, здатної летіти на 70 кілометрів.

Дефіцит снарядів у ЗСУ: останні новини за темою

Нагадаємо, що Україна може залишитися без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться про те, що затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дасть змогу окупантам агресивніше бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї Україною за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що нестачу боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, попри всю мотивацію своїх захисників. Все через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

Що таке артилерійські снаряди?

Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зброя новини Німеччини війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

21:53 Синоптик
Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

21:24 Світ
"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

20:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити 40049

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду 34887

Навіщо сипати сіль під дерево: від нього не залишиться й сліду

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину 16616

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес 11959

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

Останні новини

22:40

РФ націлилася на захоплення двох областей і збирає 120-тисячне військо – генерал

22:35

Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024Відео

21:53

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

21:24

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

20:40

На нас чекає криваве літо 2024?Погляд

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
20:36

"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

20:31

Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс РФ

20:25

РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

19:26

"Перемололи" сотні окупантів: у ЗСУ розгромили фейк РФ про захоплення Красногорівки

Реклама
19:20

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

19:04

Помер зірка "Титаніку" і "Володаря перснів" Бернард Гілл

18:53

У Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому

18:30

Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

18:08

Що не можна мити содою: 4 предмети, які будуть безповоротно зіпсовані від такого миття

17:47

Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями

17:15

"Усього мінус 30 осіб": поліціянтка з Одеси потрапила в скандал на Великдень

16:19

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

16:14

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

16:01

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалихФото

15:57

Бєдняков жорстко припечатав Івлєєву через її поїздку на окуповані території

Реклама
15:53

Секрет всередині чашки: чому італійці не п'ють капучино після 11 ранкуВідео

15:30

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:23

Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному автоВідео

14:52

"Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

14:27

Церковне свято 6 травня: що категорично заборонено робити у Світлий понеділок

14:13

Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

14:11

Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

Реклама
10:47

Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

10:37

Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

10:26

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

10:06

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

09:39

Навіщо Росія почала бити по енергооб'єктах весною: в Міненерго дали відповідь

09:34

Макрон у Парижі має намір тиснути на Сі Цзіньпіна з ключового питання – Reuters

09:24

Гороскоп на завтра 6 травня: Ракам - шокуюча пропозиція, Тельцям - багато змін в житті

08:42

В ніч на Великдень: РФ масово атакувала Україну Шахедами - скільки вдалось збити

08:37

Україна планує контрнаступ ЗСУ: у Байдена розкрили деталі та терміни

07:45

Війська РФ просуваються в Донецькій області, ЗСУ відійшли з деяких позицій - ISW

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти