Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

Rheinmetall планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, каже Армін Паппергер.

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ЗСУ передадуть далекобійні снаряди / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Далекобійні артилерійські снаряди дальністю до 100 кілометрів передасть Україні німецький оборонний концерн Rheinmetall.

З такою заявою виступив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Німецький концерн планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і далекобійні прототипи, повідомив він під час заходу в Індустріальному клубі Дюссельдорфа.

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"Артилерія змінює правила (на полі бою - ред.)", - підкреслив гендиректор Rheinmetall Паппергер.

Які снаряди можуть отримати ЗСУ

Як уточнює профільний портал Defense Express, імовірно, йдеться про прототип далекобійного артилерійського снаряда 155 калібру під назвою Vulcano.

Зазначається, що ще минулого року було відомо, що Німеччина передає ЗСУ лазерні підсвічувачі для версії Vulcano, здатної летіти на 70 кілометрів.

Дефіцит снарядів у ЗСУ: останні новини за темою

Нагадаємо, що Україна може залишитися без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться про те, що затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дасть змогу окупантам агресивніше бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї Україною за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що нестачу боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, попри всю мотивацію своїх захисників. Все через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

Що таке артилерійські снаряди? Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

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