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Коли чоловіків без військового досвіду випускатимуть з України: Зеленський відповів на петицію

16 серпня 2022, 12:40

Президент України доручив також прем’єрміністру опрацювати порушені у петиції питання.

Владимир Зеленский, Украинские военные, ВСУ
Зеленський відповів, коли чоловіків без військового досвіду випускатимуть з України/ Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Обмеження на виїзд з України для чоловіків 18-60 років, які не мають військового досвіду, скасують після того, як у нашій державі закінчиться воєнний стан.

Про це йдеться у відповіді президента Володимира Зеленського на відповідну електронну петицію. У ній глава держави наголосив, що згідно з Конституцією, захищати суверенітет і територіальну цілісність держави є справою та обов'язком всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права і свободи.

"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військову службу, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах", – зазначає президент України.

Від додав, що українці, які перебувають у запасі і не призвані на службу під час мобілізації, можуть під час війни бути залучені до виконання різних робіт, які мають оборонний характер.

Володимир Зеленський нагадав, що закріплене у статті 33 Конституції України право залишати територію нашої держави може бути обмежене в умовах воєнного або надзвичайного стану, що передбачається у статті 64 Конституції.

Президент України звернувся до прем’єрміністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання, які порушені в електронній петиції.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні продовжили дію воєнного стану та терміни мобілізації майже до кінця осені – 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

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