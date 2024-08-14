Кочетков оцінив, чи буде "бойовий тіктокер" Лукашенка воювати з Україною

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив, що означає підтягування білоруських військ до кордону з Україною, і спрогнозував, чи збирається білоруський диктатор Олександр Лукашенко воювати.
За словами Кочеткова, армія Білорусі перебуває не в найкращому стані. Зокрема, військова техніка - застаріла і не модернізована.
"Лукашенко не збирається воювати. Яка там війна! Подивіться на кадри з білоруською військовою технікою, зокрема, бронетехнікою: вона довоєнного зразка, без противодронного обважування, застаріла. Білоруська техніка не модернізована, на відміну від російської, яка бере участь у вторгненні в Україну. Іншими словами, білоруська техніка небоєздатна: якщо вона опиниться на полі бою, її гарантовано знищать всього за кілька днів", - сказав політолог в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що якби Білорусь дійсно збиралася вступити у війну, вона б хоч якось підготувалася - модернізувала б техніку, наварила б захист від дронів тощо.
"Підтягування військ до кордону - це показова акція: Лукашенко демонструє Путіну, що він разом із ним і готовий воювати в разі чого", - вважає Кочетков.
Політолог порівняв готовність Лукашенка воювати з "войовничими діями" і "бойовою звитягою" кадировців із підрозділу "Ахмат".
"Складається враження, що Лукашенко - один із бойових тіктокерів "Ахмата": надто добре він уміє імітувати", - сказав Кочетков.
На його думку, перекидання білоруських військ ближче до українського кордону - це лише імітація.
"Лукашенко просто показує Путіну, що Білорусь - союзна держава, підтримує Росію і готова до війни. Але при цьому він точно знає, що українці навіть не збираються перетинати білоруський кордон", - вважає політолог.
Хто такий Олександр Кочетков
Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.
Загроза для України з боку Білорусі
Білорусь за вказівкою самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка перекидає на кордон з Україною ракетні системи "Іскандер" і "Полонез".
Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні незмінна. Переміщень техніки в бік кордону українська розвідка не фіксує, заявив в ефірі телемарафону речник прикордонної служби Андрій Демченко.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував російську загрозу з боку Білорусі.
"Імовірність провокацій завжди зберігається. Нам невідомо, як далі поводитиметься Лукашенко", - вважає він.
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