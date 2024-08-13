Президентський термін Лукашенка добігає кінця: чому Путін не схвалює його кандидатуру

За словами білоруського громадського діяча, без російської фінансової допомоги Лукашенко не зможе утриматися при владі.

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Лукашенко може залишити президентський пост / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба зазначив, що нещодавня поїздка до російського диктатора Путіна закінчилася для Лукашенка провалом.

"Нещодавня поїздка Лукашенка до Путіна закінчилася для нього не найкращим чином. Путін не схвалює його наступний президентський термін. Наразі Лукашенко шукає способи довести Путіну свою необхідність. Він сподівався отримати політичну підтримку з боку Росії на наступних виборах. Хоча білоруси вже давно розуміють, що з 2010 року Лукашенко жодного разу не вигравав вибори, а сам себе призначає. Лукашенко очікував від Росії в першу чергу фінансової, а також політичної підтримки", - зауважив Бульба.

За словами білоруського громадського діяча, без російської фінансової допомоги Лукашенко не зможе утриматися при владі.

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"Ось чому він почав говорити про нібито вторгнення українських безпілотників на білоруську територію. Російські пропагандистські канали також звинуватили Лукашенка в тому, що він підтримав прорив українських військ на територію Курської області, нібито через те, що Лукашенко забрав свої війська, що дало можливість українським північним силам передислокуватися на інші напрямки", - додав Бульба.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Нагадаємо, що Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську. Олександр Мусієнко вважає, що він готує для себе запасний варіант у разі, якщо Росія буде наближатись до краху у війні, вважає експерт.

Білорусь стягує війська до кордонів України. Білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез" через нібито провокації з боку України.

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