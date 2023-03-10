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"Ключові події відбудуться у 2023 році": у Зеленського назвали вирішальні місяці війни в Україні

10 березня 2023, 18:07
Подоляк підкреслив, що контрнаступ ЗСУ обов'язково буде, але як він проходитиме і на яких напрямках, має стати сюрпризом для загарбників.
Михаил Подоляк, танки Leopard
Подоляк назвав вирішальні місяці війни в Україні / Офіс президента України, bundeswehr.de

Цьогоріч мають відбутися ключові події у війні, проте важливо зберегти несподіваність для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики. Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

За його словами, контрнаступ українських захисників обов'язково буде, але як він проходитиме і на яких напрямках, має стати сюрпризом для російських загарбників.

Окрім того, ще однією важливою складовою перебігу подій на полі бою є ресурс, який Росія накопичила та може використати протягом наступних 2-3 місяців. За словами Подоляка, цей період є найважливішим для Росії з точки зору її ресурсів.

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Після цього періоду ситуація на фронті зміниться і Україна буде рухатися вперед одним напрямком. У цьому контексті надзвичайно важливою є наявність певних інструментів для українських захисників.

Найбільш важливими з цих інструментів є далекобійні ракети, які дозволять ЗСУ атакувати ворожі склади глибоко в тилу. Це може призвести до знищення залишків ворожого озброєння та деморалізації російських військ.

Другим ключовим інструментом є артилерійські снаряди калібру 155, 152 та 122 міліметри. Ці снаряди вироблялися переважно в Радянському Союзі, тому світ не накопичив їх велику кількість. Однак зараз багато інвестицій направлені на збільшення виробництва цих боєприпасів в європейських військово-промислових комплексах.

"Ці снаряди дозволять нищити російський живий мобілізований компонент і не допускати таких боєзіткнень, як ми бачимо сьогодні на Бахмутському напрямку. Все, що треба, ключові події відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо – осінь", - припустив Подоляк.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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