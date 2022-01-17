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Кличко заявив про хворобу: мер Києва вдруге підхопив COVID-19

17 січня 2022, 10:51

Столичний голова розповів, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і сподівається на легкий перебіг коронавірусної хвороби.

Віталій Кличко
Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус / Facebook

Мер Києва Віталій Кличкозахворів на коронавірус. За його словами, він вже вдруге підхопив COVID-19.

Як написав столичний голова у Telegram, він сподівається на легкий перебіг хвороби.

"Отримав позитивний результат тесту COVID-19. Захворів вже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся і працюю з дому", - написав міський голова.

"Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус агресивний та поширюється швидко. Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця. Дотримуйтесь правил!"- додав Кличко.

Нагадаємо, лікар і радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що від повторного зараження COVID-19 немає стовідсоткового захисту, тим більше коли з'являються все нові штами цього вірусу. Вакцини теж не дають гарантій, але є рекомендації, які знадобляться повторно хворим на COVID-19.

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