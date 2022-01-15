Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус: що відомо про самопочуття митрополита

Митрополит Епіфаній захворів коронавірусом / УНІАН

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний тест на COVID-19.

В прес-службі ПЦУ уточнили, що, попри отримання двох доз проти коронавірусу в 2021 році, сьогодні в Епіфанія підтвердили інфікування.

У зв'язку із зараженням коронавірусом настоятель ПЦУ Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня. Крім того, він тимчасово не проводитиме богослужіння і прийматиме відвідувачів.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання. Саме тому МОЗ і ввів бустерну дозу антикоподібного щеплення.