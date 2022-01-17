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Лікар назвав алгоритм дій та перші симптоми при повторному зараженні COVID-19

17 січня 2022, 08:29

Медик озвучив план дій.

коронавірус
Що робити при повторному зараженні коронавірусом / Фото Reuters

Від повторного зараження COVID-19 немає стовідсоткового захисту, тим більше коли з'являються все нові штами цього вірусу.

Як повідомив лікар та радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький на своєму Telegram-каналі, вакцини теж не дають гарантій, але є рекомендації, які знадобляться повторно хворим COVID-19.

За словами лікаря, найбільш частими симптомами повторного коронавірусу є: висока температура, біль у горлі, закладеність у носі, кашель, а також біль у м'язах. Якщо з'являються ці симптоми, то слід зробити експрес-тест на виявлення COVID-19. Особливо коли є температура. Її потрібно збивати вже в перші дні зараження.

Ще однією особливістю повторного інфікування є швидке підняття показника Ц-реактивного білка (ЦРП або ЦРЛ). Тоді потрібно призначення антибіотиків. Лікар додав, що в перший раз захворювання ЦРП піднімається з шостого дня.

читайте такожУ МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активності"У частини пацієнтів можуть на 4-5 день піднятися ддімери, тому потрібно порадитися з лікарем щодо прийому антикоагулянтів", - зазначив Жиравецький.

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Пацієнтам, які перехворіли минулого разу у важкій формі також буде нелегко справлятися з новим зараженням. За його словами, молоді люди, які лікувалися в стаціонарі, знову потребують при повторному інфікуванні в госпіталізації.

"Говорити, що вдруге ковід буде легше - поки рано, навіть для вакцинованих трьома дозами, на жаль, вони також хворіють повторно і далеко не все легко", - написав експерт.

Він зазначив, що самолікування і несвоєчасний експрес-тест мають ризик перенесення захворювання у важкій формі.

Раніше Главред писав, що в ході нової хвилі коронавірусу статистика захворюваності інфекцією в Україні може в 2-3 рази перевищити показники попередньої. Експерти прогнозують до 40 тисяч нових випадків захворювання на добу.

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Автор: Сергій Кущ
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коронавірус новини України Тарас Жиравецький
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