У МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активності

Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому в МОЗ прогнозують, що ситуація буде погіршуватися ще більше.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Сніданку з 1+1 заявив, що нова хвиля пандемії COVID-19 накриє Україну вже через півтора-два тижні.

Крім того, за його словами, спалах протримається до середини весни і тільки в квітні кількість хворих може зменшитися.

"За попередніми прогнозами, ми очікуємо, що епідеміологічна ситуація буде тільки погіршуватися. Початок цього погіршення буде в кінці січня. Пікові показники захворюваності - це лютий-березень. Поступове спадання буде тільки в квітні 2022 року", - сказав Кузін.

читайте також"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусуВін також додав, що хвиля Омікрону в багатьох країнах проходить швидко, хоч і з високими показниками захворюваності.

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"Якщо погіршиться ситуація із захворюваністю, то "мова йде тільки про" червоний " рівень карантину в тому чи іншому регіоні. Зараз жодна область не відповідає "червоному" рівню", - підкреслив представник МОЗ.

Нагадаємо, львівський лікар Тарас Жиравецький склав прогноз щодо спалаху Дельтакрону в Україні. За його словами, цей варіант коронавірусу спровокує 200 тисяч випадків захворювання на добу. І кожен 20-й українець буде переносити його вкрай важко.

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