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Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараження

15 січня 2022, 08:18

Третій день поспіль в Україні фіксують понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом.

коронавірус
Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараження / колаж Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 10 569 осіб, з них - 727 дітей і 229 медпрацівників. При цьому в лікарні були госпіталізовані 1682 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 14 січня в Україні померло 127 осіб. Водночас одужало 6172 людини.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 748 079 осіб;

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- одужало - 3 551 283 особи;

- летальних випадків - 98 195;

- проведено ПЛР-тестувань - 17 147 892.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 256;
  • Вінницька область – 54;
  • Волинська область – 91;
  • Дніпропетровська область – 55;
  • Донецька область – 119;
  • Житомирська область – 132;
  • Закарпатська область – 62;
  • Запорізька область – 59;
  • Івано-Франківська область – 67;
  • Київська область – 131;
  • Кіровоградська область – 57;
  • Луганська область – 1;
  • Львівська область – 56;
  • Миколаївська область – 42;
  • Одеська область – 83;
  • Полтавська область – 39;
  • Рівненська область – 50;
  • Сумська область – 38;
  • Тернопільська область – 91;
  • Харківська область – 64;
  • Херсонська область – 24;
  • Хмельницька область – 39;
  • Черкаська область – 135;
  • Чернівецька область – 47;
  • Чернігівська область – 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Уперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Очільние МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання. Саме тому МОЗ і ввів бустерну дозу антикоподібного щеплення.

Хвиля штаму коронавірусу Омікрон в Україні буде особливою через те, що зараз на території країни є одночасно і цей варіант, і Дельта, заявила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, це призведе до того, що звичного спаду захворюваності між хвилями не буде, вона навпаки відразу різко зросте.

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