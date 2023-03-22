"Китаю дуже цікава Україна": у Києва є козир, як переманити Пекін - Загородній

Західний світ вже чинить тиск на Китай, візит прем'єра Японії Кісіда став справжнім ляпасом Пекіну, вважає політичний експерт Тарас Загородній.

Китаю потрібна Україна як потужний фактор впливу на Росію - Загородній / Колаж УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Україні слід налагодити відносини з Китаєм, оскільки в цьому зацікавлені як Київ, так і Пекін. Українська держава матиме колосальний вплив на Росію, і китайці це розуміють. Захід вже тисне на Китай, про що свідчить візит прем'єра Японії Кісіда до Києва в день візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Прецедент став справжнім ляпасом Пекіну. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Пекін сам зацікавлений у діалозі з Києвом, оскільки потребує налагодження роботи з експорту зерна.

"Китаю дуже цікава Україна з багатьох причин. В своєму "мирному плані" китайці написали, в чому їхній інтерес. Там говорилося про те, що Пекіну потрібно відновлення експорту зерна, щоб не було порушення логістичних постачань. Україна і Білорусь – фактично ворота до Європи для транзиту, в тому числі, і китайських товарів", - зазначив експерт.

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Крім того, Китай готовий працювати над відновленням України.

"По-друге, Китай нескромно натякнув на свою готовність брати участь у відновленні України", - зазначив Загородній.

Також він нагадав, що КНР є ще й гарантом територіальної цілісності і суверенітету України в рамках Будапештського меморандуму.

"По-третє, не будемо забувати, що Китай – один з підписантів Будапештського меморандуму. Вони гарантували нашу територіальну цілісність, про що нещодавно навіть згадували. Приблизно 3 місяці тому один з китайських аналітиків нагадав, що Китай підтверджував гарантії за Будапештським меморандумом, коли туди в 2013 році приїжджав Янукович. Причому тоді жодна країна не підтверджувала, а Китай це підкреслив", - сказав Загородній.

Тим часом експерт також акцентував увагу на тому, що з Китаєм потрібно розмовляти, щоб втягнути його в орбіту своїх інтересів. На Пекін тисне і Захід, про що свідчить візит прем'єра Японії до України на тлі поїздки Сі Цзіньпіна в Москву.

На його думку, Китай і сам зацікавлений в діалозі з Україною в політичному плані, оскільки Київ матиме величезний вплив на саму Росію і майбутню розстановку сил.

"Китай розуміє просту річ: Україна є фактором впливу на Росію. Дуже великим фактором. Україна впливатиме на політику Росії і на положення сил. У Пекіні це розуміють, тому їм теж потрібно налагоджувати з нами стосунки. У нас кажуть, що Китай – ворог і не треба з ним спілкуватися. Однак потрібно налагоджувати контакт. США торгують з китайцями, як і Європа", - підкреслив Тарас Загородній.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві, де він зустрівся з російським директором Володимиром Путіним. Сторони підписали низку двосторонніх угод про співпрацю. Всупереч очікуванням агресора Москви, Китай не наважився відкрито підтримати війну Росії проти України та протистояння із Заходом.

Глава держави-агресора РФ Володимир Путін заявив, що так званий "мирний план" Китаю, мовляв, може стати основою для перемовин щодо завершення війни проти України. Втім, він фактично прямо визнав, що Київ і Захід у реалізації такого, по суті, проросійського "документа" не зацікавлені.

У російських ЗМІ повідомили, що директор Росії Путін погодився практично на всі ініціативи глави КНР Сі Цзіньпіна. Домовленості вигідні Пекіну, але вкрай невигідні Москві. Путін просив у Цзіньпіна військової допомоги, проте так її і не отримав.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України: