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"Китаю дуже цікава Україна": у Києва є козир, як переманити Пекін - Загородній

22 березня 2023, 15:25
Західний світ вже чинить тиск на Китай, візит прем'єра Японії Кісіда став справжнім ляпасом Пекіну, вважає політичний експерт Тарас Загородній.
Китай, Україна
Китаю потрібна Україна як потужний фактор впливу на Росію - Загородній / Колаж УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Україні слід налагодити відносини з Китаєм, оскільки в цьому зацікавлені як Київ, так і Пекін. Українська держава матиме колосальний вплив на Росію, і китайці це розуміють. Захід вже тисне на Китай, про що свідчить візит прем'єра Японії Кісіда до Києва в день візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Прецедент став справжнім ляпасом Пекіну. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Пекін сам зацікавлений у діалозі з Києвом, оскільки потребує налагодження роботи з експорту зерна.

"Китаю дуже цікава Україна з багатьох причин. В своєму "мирному плані" китайці написали, в чому їхній інтерес. Там говорилося про те, що Пекіну потрібно відновлення експорту зерна, щоб не було порушення логістичних постачань. Україна і Білорусь – фактично ворота до Європи для транзиту, в тому числі, і китайських товарів", - зазначив експерт.

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Крім того, Китай готовий працювати над відновленням України.

"По-друге, Китай нескромно натякнув на свою готовність брати участь у відновленні України", - зазначив Загородній.

Також він нагадав, що КНР є ще й гарантом територіальної цілісності і суверенітету України в рамках Будапештського меморандуму.

"По-третє, не будемо забувати, що Китай – один з підписантів Будапештського меморандуму. Вони гарантували нашу територіальну цілісність, про що нещодавно навіть згадували. Приблизно 3 місяці тому один з китайських аналітиків нагадав, що Китай підтверджував гарантії за Будапештським меморандумом, коли туди в 2013 році приїжджав Янукович. Причому тоді жодна країна не підтверджувала, а Китай це підкреслив", - сказав Загородній.

Тим часом експерт також акцентував увагу на тому, що з Китаєм потрібно розмовляти, щоб втягнути його в орбіту своїх інтересів. На Пекін тисне і Захід, про що свідчить візит прем'єра Японії до України на тлі поїздки Сі Цзіньпіна в Москву.

На його думку, Китай і сам зацікавлений в діалозі з Україною в політичному плані, оскільки Київ матиме величезний вплив на саму Росію і майбутню розстановку сил.

"Китай розуміє просту річ: Україна є фактором впливу на Росію. Дуже великим фактором. Україна впливатиме на політику Росії і на положення сил. У Пекіні це розуміють, тому їм теж потрібно налагоджувати з нами стосунки. У нас кажуть, що Китай – ворог і не треба з ним спілкуватися. Однак потрібно налагоджувати контакт. США торгують з китайцями, як і Європа", - підкреслив Тарас Загородній.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві, де він зустрівся з російським директором Володимиром Путіним. Сторони підписали низку двосторонніх угод про співпрацю. Всупереч очікуванням агресора Москви, Китай не наважився відкрито підтримати війну Росії проти України та протистояння із Заходом.

Глава держави-агресора РФ Володимир Путін заявив, що так званий "мирний план" Китаю, мовляв, може стати основою для перемовин щодо завершення війни проти України. Втім, він фактично прямо визнав, що Київ і Захід у реалізації такого, по суті, проросійського "документа" не зацікавлені.

У російських ЗМІ повідомили, що директор Росії Путін погодився практично на всі ініціативи глави КНР Сі Цзіньпіна. Домовленості вигідні Пекіну, але вкрай невигідні Москві. Путін просив у Цзіньпіна військової допомоги, проте так її і не отримав.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України:

Тарас Загородній новини Китаю війна Росії та України
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