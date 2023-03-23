Китай "забув" два головних пункти: Загородній пояснив, що не так з "мирним планом" Пекіна

План КНР щодо завершення війни Росії проти України повинен містити пункти з вимогами, на яких наполягають Київ і Захід, вважає Тарас Загородній.

Документ Китаю не є "мирним планом", оскільки не передбачає відповідальності для агресора Росії - експерт / Колаж ua.depositphotos.com, Главред

Так званий "мирний план" Китаю не містить механізму покарання Росії як держави-агресора і вимоги щодо виведення російських окупаційних військ з України. Документ жодним чином не передбачає миру, тому "план" не цікавий Києву і західному світу. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, чи міг би Китай запропонувати який-небудь документ щодо завершення війни проти України, який погодилися б обговорювати Київ і Захід, він сказав, що це можливо тільки в тому випадку, якщо в плані буде прописано механізм покарання агресора Росії.

Як пояснив політолог, в нібито "мирному плані" Китаю немає головних пунктів - покарання агресора Росії за розв'язану війну і вимоги про виведення окупаційних військ з України.

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"Якщо в документі не буде прописаний механізм покарання Росії, як агресора, то це взагалі не буде документом. У "мирному плані" Китаю немає головного - Росія несе відповідальність або не несе. Не буде такого посилу - годі й обговорювати, тому що це не "мирний план". Там немає вимоги про виведення військ з України, на чому наполягають Київ і Захід", - зазначив експерт.

На його думку, наразі Китай не може запропонувати ініціативу, яка влаштовувала б усіх, тому що знаходиться в полоні свого специфічного світогляду, що заперечує альтернативні точки зору.

"Тому, якщо там немає ключових пунктів, інше, як в тому анекдоті, можна, в принципі, вже не читати. А поки Китай не пропонує таких ініціатив, тому що знаходиться в полоні власної ідеології, яку просуває", - підкреслив Тарас Загородній.

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"Мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України

КНР у річницю повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну опублікував документ, в якому виклав свою позицію щодо ситуації. У декларації Пекіна 12 пунктів - в жодному з них Пекін не засудив нападу Москви на Київ, військових злочин РФ в Україні і не виступив за виведення окупаційних військ з української території. Також Пекін не запропонував ніяких механізмів реалізації свого "плану".

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що він не згоден з переліком пунктів документа Китаю щодо війни Росії проти України. Однак Зеленський не виключив обговорення тих ініціатив Пекіна, які потрібні Києву.

Глава агресора Росії Володимир Путін 21 березня під час спільної з головою Китаю Сі Цзіньпіном заяви сказав, що, мовляв, "мирний план" КНР відповідає інтересам Росії. Втім, Путін фактично додав, що в реалізації цього "документа" не зацікавлені ані Україна, ані Захід.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: