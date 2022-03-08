"Ми прийдемо і вас розвалимо": ЗСУ йдуть у наступ на Николавщині

Віталій Кім попередив окупантів.
ВСУ мають намір йти в наступ в Миколаївській області. Російських військових навіть попередили про це.
Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у черговому відеозверненні, захисники міста отримали підтримку і 8 березня розпочнеться звільнення області від окупантів.
"Ми знаємо, що ворог виснажений, а ми отримали підкріплення. Зайшли хлопці з технікою і ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо. Ми прийдемо і вас розвалимо, чекайте", - заявив Кім.
Нагадаємо, напередодні Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.
Також Нацполіція опублікувала відео, на кадрах якого українські захисники знищують танк і БМП російських військових у Миколаєві.
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Автор: Сергій Коломієць