При обстрілі Миколаєва ракета потрапила в казарму: багато жертв

Солдати спали під час авіудару / МО

Російська крилата ракета Калібр влетіла у військову частину. У будівлі спали солдати 79-ої окремої десантно-штурмової бригади.

"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. "Калібр" - крилата ракета полетіла в 79-у бригаду, солдати в казармі просто спали", - відзначив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім.

За словами губернатора, в результаті трагедії, загинули вісім солдатів, вісім - пропали безвісти, 19 - поранені.

Крім того, дані по цивільних уточнюються.

"Наша артилерія героїчно відбила місто. Була команда взяти Миколаїв за всяку ціну. Окупант йшов з трьох напрямків. Українці відбилися", - сказав Кім.

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"Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збиток по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви - це жахливо...", - підсумував губернатор.

Нагадаємо, напередодні Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.

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