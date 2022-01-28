Кілометр крокували заметами: на Харківщині медики героїчно врятували пацієнта

На Харківщині медики героїчно врятували пацієнта / Центр ЕМД по Харківській області

Лікарі з бригади швидкої медичної допомоги пішки йшли понад кілометр на виклик, оскільки в селищі біля Харкова спецавтомобіль застряг у снігах і не зміг проїхати. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги по Харківській області.

Відомо, що епізод стався 25 січня в Харківській області. Медики виїхали до пенсіонерки, яка проживає в селищі Золочів (за 40 кілометрів від обласного центру).

Карета швидкої доїхала до залізничного переїзду, проте далі все було завалено снігом. І автомобіль не зміг проїхати. Двоє медиків змушені були вийти з машини і йти більше кілометра до житла пацієнтки.

Зрештою, літній жінці надали екстрену медичну допомогу і її життю, на щастя, більше нічого не загрожує.

читайте такожКабмін затвердив нові правила роботи швидкої допомоги

Реклама

Нагадаємо, раніше Харківської області бригада лікарів швидкої допомоги прямувала до пацієнта, але не змогла до нього доїхати. Через ожеледицю і погану дорогу машина не доїхала кілометр. Доктора пішки пішли до пацієнта. Після того як з'ясувалося, що у чоловіка травма ноги, а авто під'їхати не може, вони взяли господарський візок і довезли його до автомобіля швидкої, щоб повезти в лікарню.

Інші новини: