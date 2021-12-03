Жодна машина не пропустила "швидку": у Слов'янську лікарі не змогли врятувати 3-річну дитину

Лікарі не встигли вчасно приїхати на виклик / dn.dsns.gov.ua/

У Слов'янську Донецької області в результаті пожежі в приватному будинку загинула 3-річний дитина. Медики розповіли, що хлопчика можна б врятувати.

Трагічний інцидент стався 1 грудня, а першу допомогу дитині надали співробітники ДСНС, які перші прибули на місце. У підсумку маму хлопчика доставили в лікарню, а його врятувати не вдалося.

Як з'ясувалося, автомобіль швидкої екстреної медичної допомоги запізнився за нормативами виклику через те, що машину не пропускали його на міських дорогах.

"Перевірили по GPS - їхали 18 хвилин. Так, це більше на 8 хвилин, так як виклик безумовно відноситься за нормативами прибуття бригад до категорії критичних (10 хвилин, - ред.), але їхали через все місто з включеною сигналізацією, а була година пік і жодна машина не пропустила. Виклик прийняли вчасно, машина виїхала вчасно, але швидку не пропустили", - повідомила заступник директора Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлана Пашина в коментарі виданню "Остров".

читайте такожУ Черкасах лікарі врятували дитину, витягнувши з її горла голкуВона також прокоментувала ситуацію про дії лікаря, який прибув на виклик, і як розповіли очевидці, не поспішав надавати допомогу дитині, яку сусіди винесли на повітря.

"Лікар проводив реанімаційні дії, тому що це дитина, але були явні ознаки біологічної смерті...",- сказала Світлана Пашина.

Раніше ми повідомляли, що в селі Мар'янівка Вінницької області загинули двоє батьків та їх четверо дітей. Виявив загиблу сім'ю старший 14-річний син. Хлопчик в цей день ночував у бабусі і перед школою вирішив зайти додому. Там він і побачив мертвих рідних.