Черепно-мозкова травма та розхитані зуби: у Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на виклик

У потерпілого медика - черепно-мозкова травма / скріншот

У Рівному фельдшера швидкої допомоги побив бешкетник у кав‘ярні, куди медик приїхав на виклик. Зараз Ігор Мосійчук на лікарняному, у нього - черепно-мозкова травма й розхитані від удару зуби.

Медик прибув для надання медичної допомоги відвідувачу кафе, якому стало зле, повідомляє ТСН. Коли пацієнта стали виводити із закладу, інший клієнт раптово почав чіплятися до бригади. Спочатку він засипав їх лайками, а потім пустив в хід кулаки.

"До лікаря нашого почав з матами. Я йому сказав, щоби закрив рот. Я його зупинив і вийшло, ніби трохи відштовхнув, а він одразу налетів на мене з кулаками", - розповідає Мосійчук.

Потерпілий впав на землю, а нападник вирвав з його рук ящик з медикаментами. І поки медики викликали поліцію і швидку для Ігоря, бешкетник вирішив втекти. Його затримали перехожі разом з лікарем. Проти нападника порушено кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чоловік себе агресором не вважає і запевняє, що у всьому винен фельдшер. Нібито той вдарив його, тому довелося дати здачі.

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожуватиме до п'яти років обмеження волі або 8,5 тисячі гривень штрафу. Тим часом потерпілий фельдшер лікуватиметься щонайменше два тижні.

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"Нехай хоч за зуби заплатить. Зараз зуби дороги на наші зарплати", - каже Ігор Мосійчук.

Фельдшер Ігор Мосійчук постраждав під час виклику / скріншот

Зазначається, що медики, приїжджаючи на виклик, нерідко самі виявляються жертвами. Так, лише за останній рік в Україні сталося близько сотні подібних випадків.

"На їхню голову ллються слова нецензурної лайки, погрози фізичною розправою або навіть фізична розправа. Повинна бути відповідальність. Однозначно кримінальна", - вважає старший лікар Центру екстреної медичної допомоги Рівненської області Любов Волинець.

Члени Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації зареєстрували законопроект щодо захисту лікарів екстреної медичної допомоги, який передбачає до шести місяців арешту або до трьох років обмеження волі за загрози або перешкоди діяльності, до п'яти років за ґратами - за побої легкої або середньої тяжкості, а також до 12 років в'язниці - за важкі травми. Член комітету Сергій Кузьміних сподівається, що законопроект буде ухвалений вже наступного року.

Як повідомляв Главред, в Мелітополі Запорізької області в консультативно-діагностичному центрі відвідувач з дитиною побив лікаря-хірурга Сергія Зеваченкова.

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