Посадили на візок і повезли: під Харковом лікарі кілометр тягнули пацієнта до машини швидкої допомоги

Машина швидкої допомоги не змогла доїхати до пацієнта через негоду, тому лікарі вирушили до нього пішки.
У Харківській області бригада лікарів швидкої допомоги прямувала до пацієнта, але не змогла до нього доїхати. Через ожеледицю і погану дорогу машина не доїхала кілометр. Лікарі пішки пішли до пацієнта. Після того як з'ясувалося, що у чоловіка травма ноги, а автівка під'їхати не може, вони взяли господарський візок і довезли його до автомобіля швидкої, щоб повезти у лікарню.
Як повідомляє місцевий Telegram-канал Труха Харків, лікарі швидкої допомоги їхали до пацієнта, але службова машина через ожеледицю і погану погоду не змогла дістатися за призначенням. Останній кілометр шляху їм довелося йти пішки.
Вони, коли прийшли до хворого, встановили, що у пацієнта закритий перелом гомілковостопного суглоба і розтягнення зв'язок.
Щоб довезти його до машини швидкої допомоги, вони взяли у сусідів господарський візок, на якому і транспортували чоловіка до службового авто.читайте такожДівчинка плакала від болю, а у школі не надали допомоги: скандал в Одеській області отримав продовження
На кадрах можна помітити, що медпрацівники успішно впоралися зі своїм завданням. Далі, ймовірно, чоловіка відвезли до медичного закладу, щоб надати подальшу лікарську допомогу.
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