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Мама залишила немовля одного у ванній: у Харкові працівники "швидкої" витягли дитину з того світу

7 грудня 2021, 20:26

Коли медики прибули на місце, дитина перебувала в стані клінічної смерті.

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Медикам вдалося реанімувати дитину / соцмережі

У Харкові лікарям "швидкої" вдалося врятувати дитину, який перебував у стані клінічної смерті - хлопчик захлинувся у ванній.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова, жінка знайшла свого неповнолітнього сина у ванній - він лежав обличчям у воді. Коли медики прибули на місце, дитина перебувала в стані клінічної смерті.

"Завдяки високопрофесійним і злагодженим діям працівників серцево-легенева діяльність у дитини була відновлена. Хлопчик разом з мамою госпіталізований до лікувального закладу. Спасибі бригаді медичної допомоги за оперативність і професіоналізм. Ще раз нагадуємо батькам не залишати дітей без нагляду", — розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області мешканка Гадяча втопила власну новонароджену доньку у відрі з помиями. Жінка народила здорову дівчинку без медичної допомоги, але немовля прожило всього пів години. Гадяцький районний суд Полтавської області призначив два роки позбавлення волі жінці за умисне вбивство новонародженої доньки.

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Автор: Сергій Кущ
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швидка допомога дитина
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