Війська РФ не оточили Київ, а Україна вже переходить у наступ - США

Армія України на низці ділянок переходить у контрнаступ / Макс Левін

Силам оборони України вдається не тільки успішно оборонятися, а й переходити в наступ на окремих ділянках. Вашингтон не бачить приводів говорити про оточення Києва ворожими військами і не спостерігає серйозних пересувань противника. Росіяни змушені перебудовуватися в районі Миколаїва через ефективні дії українців. ЗСУ можуть і прагнуть повернути захоплені території. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, війська України крім успіхів в обороні на певних ділянках переходять і в наступ.

За словами представника відомства Джона Кірбі, у США не бачать ознак оточення Києва російськими військами і не спостерігають значних змін у передислокації військових підрозділів РФ.

Крім того, в Міноборони додали, що через успішні дії українських військ окупантам довелося перебудовуватися в районі Миколаєва.

"Ми бачимо, що наразі українські війська можуть і хочуть повернути території, які захопили росіяни", - підкреслив Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що бойова міць армії Росії знизилася до 90% після того, як російські війська пішли на військове вторгнення на територію України. Ворожі підрозділи несуть втрати, але у росіян ще є резерви.