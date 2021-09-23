Київ та вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Карантин в Україні посилили / УНІАН

Станом на 23 вересня 2021 року вся територія України перебуває в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому Київ і ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої".

Як свідчать дані МОЗ, до помаранчевої зони можуть бути віднесені: Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Черкаська області.

У цих восьми областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій. Найвищий показник у Черкаській області - 144,4%, норма становить не більше 50%.

При цьому рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тисяч населення) не перевищено лише в двох областях: Закарпатській (44) і Кіровоградській (35).

moz.gov.ua

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

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Як повідомляв Главред, в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу, заявив доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв. За його словами, пік нової хвилі може бути вже в листопаді.

Станом на ранок четверга, 23 вересня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 866 жителів країни. Зокрема, захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали 2 305 осіб.

В Україні запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.