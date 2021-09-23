Україна увійшла в "жовту" зону карантину з майже 8 тис. нових хворих, жертв - понад сотня

З коронавірусом до лікарень госпіталізували понад дві тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 23 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 866 жителів країни. Зокрема захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали 2 305 пацієнтів. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 370 425 осіб;

одужали - 2 237 973 людини;

летальних випадків - 55 284;

проведено ПЛР-тестів - 12 593 275.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 23 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в країні почнуть діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

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Українським школам у містах, які потрапили до жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.

У Києві з 23 вересня стартують карантинні рейди - за можливі порушення карантинних норм почнуть штрафувати місцеві розважальні заклади.

В Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.