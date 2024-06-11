"Київ має дати добро": ЄС хоче качати газ по російсько-українському газопроводу

Через український газопровід до країн Європи все ще надходить "блакитне паливо" країни-агресора РФ. Однак ЄС знайшов варіант, як позбутися залежності від Росії.

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Країни ЄС ведуть переговори з Києвом, щоб не припиняти постачання через російсько-український газопровід / Колаж: Главред, фото: flickr

Між Києвом та Москвою до кінця 2024 року діє контракт, згідно з яким частина Європи все ще отримує російський газ через український газопровід. Перед західними лідерами постало питання, як і надалі забезпечувати необхідну кількість газу в обхід РФ. Деякі лідери країн Європи вже почали переговори з Україною, щоб продовжити постачання газу, однак не російського, а азербайджанського, пише Bloomberg.

Країни ЄС переконані в необхідності злізти з "газової голки" Росії. Окрім цього вони розуміють, що на тлі повномасштабної війни Україна не погодиться продовжити контракт з країною-агресором і зрештою постачання газу припиниться, тому потрібна альтернатива.

Зараз із Києвом ведеться діалог щодо закачування у російсько-українську трубу газу із Азербайджану. Це дасть можливість країнам ЄС позбутися прямої залежності від Росії і при цьому отримувати "блакитне паливо". Джерело видання стверджує, що Україна має дати добро на таку пропозицію.

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У випадку укладання нової угоди Україна отримає вигоду, а саме поповнення бюджету на суму близько 1 мільярда доларів щорічно. Ще одна причина, через яку Києву розумно погодитись - країна має хорошу інфраструктуру як і для транзиту, так і для зберігання газу, розповів напередодні виданню гендиректор "Нафтогазу" Чернишов.

Київ, Москва і Баку мають обговорити терміни та цінову політику можливої угоди, а питання щодо підписання найімовірніше буде підійматися лише наприкінці 2024. Та й це може змінитися в залежності від ситуації на полі бою в Україні.

Деякі країни Європи вважають, що у припинення транзиту газу через українську трубу не стане проблемою, однак інші переконані в настанні енергетичної кризи, яка зашкодить безпосередньо Україні.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нафтогазова "голка" Росії - що відомо

Раніше стало відомо, що спроби Росії укласти з Китаєм угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через розбіжності щодо цін і обсягів постачань.

Нагадаємо, у травні надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту та тим, що Кремль адаптується до санкцій.

Україна активно наносить удари по важливих нафтових та газових об'єктах РФ. Так окупанти вже втратили 1,5 мільйона тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйона доларів.

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