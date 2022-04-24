До 2027 року Євросоюз планує відмовитися від поставок російського газу

ЄС планує відмовитися від поставок газу з Росії до 2027 року / Коллаж Reuters, pixaby

Єврокомісія поставила за мету для всіх країн-учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

Про це заявила австрійський міністр у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер в інтрев'ю Kurier.

За її словами, Австрія вважає цю мету дуже амбітною.

"Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде при спільній роботі", - зазначила Гевесслер.

Вона підкреслила, що для відмови від російського газу необхідно поступово скоротити його споживання, перейти на теплові насоси та геотермальну енергію, де це можливо. Також необхідно почати виробництво біогазу і відновлюваного водню та знайти інших постачальників блакитного палива.

Зазначимо, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою та Україною повинна відрізнятися від повноправного членства.

Шалленберг висловив думку, що Україна не повинна отримати статус кандидата в червні, як розраховує президент України Володимир Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

Відмова країн ЄС від російського газу

Литва першою в ЄС повністю відмовилася від імпорту російського газу.

3 квітня глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс заявив, що країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) більше не мають наміру імпортувати газ із РФ. У Міністерстві енергетики країни заявили, що з початку поточного місяця газотранспортна система працює без блакитного палива з Росії.

23 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна не може відмовитися від газу з Росії, оскільки подібний крок може серйозно нашкодити економіці країни та не посприяє завершенню війни в Україні. Берлін побоюється економічної кризи й втрати мільйонів робочих місць. За його словами, німецька держава припустилася серйозної помилки, оскільки заздалегідь не продумала питання швидкої зміни постачальників газу, нафти і вугілля.

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