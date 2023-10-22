Війська РФ провели ще один штурм Авдіївки: в ISW розповіли деталі

Окупаційні війська країни-агресорки Росії знизили темп наступальних дій на Авдіївку Донецької області, вважають в американскому Інституті вивчення війни.

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Війська РФ атакували Авдіївку 19-20 жовтня, але не досягли значного просування - аналітики / Колаж: Головред, фото: Facebook П. Жебрівський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти 19-20 жовтня провели ще один штурм Авдіївки Донецької області, проте ворожі війська не добилися серйозних успіхів. Темпи наступальних дій військ РФ знизилися. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ відбили черговий штурм російських окупантів протягом останніх днів. Росіяни зазнали значних втрат.

Як вказали аналітики, окупанти не досягли серйозних успіхів і знизили темпи наступальних дій щодо Авдіївки.

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"Українські та російські джерела вказали, що російські війська здійснили ще один наступ на Авдіївку між 19 і 20 жовтня, а геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, підтверджують, що російські сили добилися незначних успіхів на північний захід від Авдіївки в районі порід", - наголошується в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку, зазначили аналітики Інституту вивчення війни у своєму зведенні від 20 жовтня. Вони підкреслили, що російські загарбники досягли незначного поступу в районі міста.

Під Авдіївкою війська РФ риють тунелі, щоб підібратися до ЗСУ, повідомив речник 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь. За його словами, ворог намагається застосувати маневр із метою атаки українських військ у несподіваних місцях.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо Путін намагається взяти Авдіївку. Як стверджує чиновник, Кремль намагається показати свої військові можливості, щоб просунути свій так званий мирний план та шантажувати світову спільноту.

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