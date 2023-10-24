"Покладуть ще 30 тисяч людей": Черник розповів, чому РФ так вчепилась за Авдіївку

Прориву біля Авдіївки насамперед очікують у вищому військово-політичному керівництві країни-агресорки Росії.

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Черник розповів, чому росіяни так вчепились за Авдіївку / Колаж Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

На Авдіївському напрямку останніми тижнями тривають жорсткі бої. Російським військам так і не вдається досягнути значних успіхів там. Проте командування РФ не звертає увагу ні на великі втрати, ні на опір, який чинять українські захисники. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Петро Черник у коментарі 24 каналу.

Як зазначив Черник, прориву біля Авдіївки насамперед очікують у вищому військово-політичному керівництві країни-агресорки Росії. У зв'язку з цим глава кремлівського режиму Володимир Путін вимагає захопити місто за будь-яку ціну.

За його словами, російські загарбники за допомогою авіації, зокрема й штурмовиків Су-25, намагаються оточити Авдіївку. Лише за минулий тиждень ЗСУ вдалося знищити 5 ворожих штурмовиків, кожен з яких коштує близько 11 мільйонів доларів.

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Полковник запасу підкреслив, що втрати в техніці є лише однією стороною проблеми, адже втрати у живій силі також шалені. Очевидно, російські війська готові платити високу ціну, щоб захопити Авдіївку, вважає Черник.

"Російський імперський наратив такий, що якщо царю щось потрібно, заради цього платитимуть колосальну ціну. Авдіївка – це політичне питання особисто для Путіна. Вони розуміють, що зазнають стратегічної поразки в частині ліквідації української державності. Вони не досягли першої та головної цілі "СВО", - зауважив Черник.

Тож, на думку військового експерта, росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Авдіївка є воротами для виконання цього завдання. Тому якщо їм треба буде покласти ще 20 – 30 тисяч людей, щоб виконати це завдання – на це підуть", – підсумував Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія перекидає додаткові сили на Авдіївський напрямок попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зауважив, що оборона Авдіївки є важливою з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт.

Повідомлялося також, що окупанти під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ. Окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати та застосовують тактику "кротів", щоб бути ближче до українських позицій.

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