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"Катастрофа для армії РФ": Кремлю потрібно півмільйона солдатів, щоб утримати лінію фронту - Андрусів

19 вересня 2022, 10:37

Росіяни вже задіяли у війні близько 180 тисяч військовослужбовців. Втрата 50 тисяч осіб істотно зменшує можливості РФ.

Розбита техніка ЗС РФ
За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ в Україні становлять майже 55 тисяч осіб / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За офіційними даними українського Генштабу, втрати Росії в Україні становлять понад 50 тисяч солдатів. Для ЗС РФ це катастрофа. Вже зараз ключовою проблемою російської армії є нестача солдатів, тому що фронт сьогодні становить близько 1300 км, і, щоб утримувати таку лінію фронту і наступати, потрібно щонайменше півмільйона солдатів.

Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній радник міністра внутрішніх справ і Офісу президента, кандидат політичних наук і аналітик Віктор Андрусів.

За його словами, росіяни ж задіяли у війні проти України всього близько 180 тисяч військовослужбовців.

"Тому втрата 50 тисяч істотно зменшує можливість Росії утримувати лінію фронту. В результаті вони починають сипатися, що ми вже бачимо. Тобто Росії вже зараз не вистачає людей для утримання лінії фронту. Тому певною мірою наш успішний контрнаступ є результатом того, що у противника надзвичайно велика кількість загиблих", - сказав він.

Андрусів вважає, що рішення президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії на 137 тисяч осіб з наступного року не допоможе Росії.

"Путін повинен ухвалити політичне рішення про те, що Росія веде війну проти України. Він повинен назвати нинішні події не "спецоперацією", а війною. Тільки після цього в Росії можна буде проводити мобілізацію. І тоді буде вирішуватися, скільки саме людей мобілізувати. Путін хоч зараз може сказати, що в РФ мобілізують мільйон людей, але це смішно, тому що цей мільйон треба одягнути, посадити на техніку, прогодувати і навчити", - зазначив Андрусів.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській та Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію та звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося. За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

Також триває контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни, сили оборони Украни, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями.

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