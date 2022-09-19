Новий армійський корпус РФ протримався на війні кілька днів і з ганьбою втік з-під Харкова – Forbes

Новий армійський корпус РФ протримався на війні кілька днів і з ганьбою втік з-під Харкова/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Країна-агресорка Росія цього літа спробувала сформувати новий армійський корпус. Потреба у створені такого додаткового АК була величезною, адже навіть на той момент вона втратила у боях в Україні вбитими і пораненими близько 80 000 військових. Також РФ втратила тоді вже 5000 одиниць техніки.

Кремль витратив місяці на формування нового 3-го армійського корпусу. І до його лав набирали, зокрема, й наркоманів й алкоголіків. Проте у свій час "х", коли ці окупанти мали підсилити російські війська у Харківській області, вони не витримали контрнаступу ЗСУ і швидко втекли разом з рештою загарбників. Про це повідомив колумніст Forbes Девід Екс.

"На папері третій армійський корпус є потужною силою, що складається з декількох бригад чисельністю 10 000 осіб у дюжині або більше батальйонів, оснащених сотнями танків Т-80 і Т-90 та іншої техніки. Але це порожня формація, укомплектована старими, непридатними добровольцями, зокрема наркоманами та алкоголіками", – розповів колумніст .

Він зазначив, що цей новостворений армійський корпус, на який РФ покладала особливі надії, буквально "розтанув", як тільки почався контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

"І коли минулого тижня авангард 3-го АК увірвався до Харківської області на північному сході України у відчайдушній спробі заблокувати контрнаступ українців, корпус просто... розтанув", – зазначає журналіст.

Він нагадав, що 3-й АК базується в селищі Муліно (за 320 км на схід від Москви). На цей корпус Кремль окладав серйозні надії. АК був відображенням усіх зусиль Кремля, які той спрямував на спробу поповнення втрат армії РФ після 200 днів війни в Україні.

При цьому журналіст наголошує, що такий провал нового АК – дуже погана новина для російських військових дій. Після цього російському війську не стане легше виставляти додаткові з'єднання.

Раніше повідомлялося, що російські підрозділи зазнали величезних втрат, відступаючи з Харківської області. Так підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту російських збройних сил втратили понад 50% особового складу. Деякі бригади зазнали ще більших втрат. Наприклад, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу. До цифри втрат входять загиблі, поранені, а також дезертири і звільнені через відмову від участі у бойових діях.

Нагадаємо, генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко описав катастрофу РФ на півдні. Він наголосив, що на Правобережжі Херсонщини ЗСУ завдають ударів не тільки по логістичних ланцюжках і складах противника, але і по пунктах управління, в результаті чого порушується система управління.

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