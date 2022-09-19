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Війна в Україні перейшла в нову фазу, реакція РФ непередбачувана - генерал США

19 вересня 2022, 08:03

Після розгрому окупаційних військ на Харківщині війна вийшла на новий етап, ситуація на фронті може змінитися вже "за кілька тижнів або місяців".

Марк Міллі, ВСУ
Марк Міллі заявив, що війна в Україні перейшла в нову фазу / Фото Вікіпедія, twitter.com/DefenceU

Війна Росії проти України перейшла в нову фазу, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу. Оскільки "війна зараз йде не дуже добре для Росії", то незрозуміло, як країна-агресорка може відреагувати на невдачі на полі бою. Про це попередив генерал США Марк Міллі після відвідин військової бази в Польщі.

Як пише Reuters, Міллі перевірив систему протиповітряної оборони бази, включаючи ракетні батареї Patriot, які стануть останньою лінією оборони, якщо Росія вирішить атакувати базу, ризикуючи почати війну з НАТО.

Генерал США не вважає, що війська США в Європі перебувають під якоюсь підвищеною загрозою. При цьому, на думку Міллі, вони повинні бути готові. Генерал закликав американських військовослужбовців, які перебувають у Європі, зберігати високий рівень пильності.

"Війна зараз йде не дуже добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності. У ході війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що станеться далі", – сказав Міллі.

Він вважає, що після розгрому окупаційних військ в Харківській області війна вийшла на новий етап, ситуація на фронті може змінитися вже "за кілька тижнів або місяців".

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію та звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За словами глави держави, за час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося. За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

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