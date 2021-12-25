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У МОЗ назвали терміни різкого спалаху коронавірусу в Україні

25 грудня 2021, 14:56

Підйому захворюваності коронавірусом в Україні не очікується до кінця зими, каже Ігор Кузін.

коронавірус
В Україні прогнозують сплеск захворюваності коронавірусом / Фото Reuters

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував ймовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Суспільному, суттєвого підйому захворюваності коронавірусом в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

Головний санлікар України прогнозує, що за розрахунками РНБО, в середньому буде варіюватися до 4 тисяч випадків зараження коронавірусом на добу.

"Така ситуація більш-менш стабільна буде спостерігатися до кінця лютого", - сказав він.

За словами Ігоря Кузіна, підйом захворюваності можливий навесні 2022 року.

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Він нагадав про те, що в 2020 і 2021 роках з березня починався звичний підйом захворюваності.

"Попередньо ми не розраховуємо на те, що він може бути вище, ніж аналогічний в 2021 році, проте дійсно ситуація буде дуже залежати від тих даних, які будуть опубліковані по штаму "Омікрон", — додав головний державний санітарний лікар.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 5276 жителів країни (добою раніше було 6647). У тому числі захворіли 378 дітей і 90 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 689 осіб; летальних випадків - 268; одужали 15 639 осіб.

Найбільшу кількість заражень виявили у м. Київ (908), Донецькій (390), Львівській (375), Київській (362) та Полтавській (308) областях.

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Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

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коронавірус в Україні Ігор Кузін COVID-19
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