У МОЗ назвали терміни різкого спалаху коронавірусу в Україні

В Україні прогнозують сплеск захворюваності коронавірусом / Фото Reuters

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував ймовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Суспільному, суттєвого підйому захворюваності коронавірусом в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

Головний санлікар України прогнозує, що за розрахунками РНБО, в середньому буде варіюватися до 4 тисяч випадків зараження коронавірусом на добу.

"Така ситуація більш-менш стабільна буде спостерігатися до кінця лютого", - сказав він.

За словами Ігоря Кузіна, підйом захворюваності можливий навесні 2022 року.

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Він нагадав про те, що в 2020 і 2021 роках з березня починався звичний підйом захворюваності.

"Попередньо ми не розраховуємо на те, що він може бути вище, ніж аналогічний в 2021 році, проте дійсно ситуація буде дуже залежати від тих даних, які будуть опубліковані по штаму "Омікрон", — додав головний державний санітарний лікар.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 5276 жителів країни (добою раніше було 6647). У тому числі захворіли 378 дітей і 90 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 689 осіб; летальних випадків - 268; одужали 15 639 осіб.

Найбільшу кількість заражень виявили у м. Київ (908), Донецькій (390), Львівській (375), Київській (362) та Полтавській (308) областях.

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