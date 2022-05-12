Окупанти відмовляються йти в "м'ясорубку": командування РФ влаштувало пекло рашистам-бунтівникам

Полонені російські військові

Командування російської окупаційної армії вживає жорстких заходів щодо командирів і солдатів РФ, які відмовляються йти в м'ясорубку на полях битв в Україні.

Як розповіли в СБУ з посиланням на перехоплення розмови рашистів, часто російські окупанти бояться йти в зіткнення з українськими військовими.

Відзначається, що для придушення бунтів командування РФ надсилає в Україну карателів, які не церемоняться з відмовниками.

Зокрема, наводити порядки серед бунтуючих рашистів надіслали генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об'єднаним угрупованням сил Росії в Сирії.

"Ну, Мурадов, типу, приїхав, показовий трибунал влаштував. Тому що ніхто не хотів їхати вперед далі ... Ну, ротні не хотіли везти своїх пацанів до смерті. І самі хлопці були не готові. Він вчора ротних роз'є*ав, показово там... роздягнув, вони всі з кишень повикладали, зв'язав їм руки... в ПАЗики завантажили і відвезли", - розповідають окупанти.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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