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Kalush Orchestra не дискваліфікують на Євробаченні 2022 за заклик врятувати захисників Маріуполя

15 травня 2022, 08:11

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени Євробачення закликав допомогти врятувати Маріуполь і Азовсталь, що може розглядатися як порушення правил конкурсу.

Євробачення 2022 Калуш
Група Kalush Orchestra тріумфально виграла Євробачення 202 / eurovision.tv

Під час фінального виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra зі сцени попросив допомогти врятувати Маріуполь. Музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чи порушили таким чином музиканти правила пісенного конкурсу.

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк сказав: "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!". За словами Кондратюка, це дійсно грубе порушення правил Євробачення.

"Заклик Save Azovstal - це грубе порушення правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників Азовсталі більше, ніж конкурсантів з України", - написав продюсер у Facebook.

За словами Кондратюка, Євробачення не може бути поза політикою під час війни в Європі.

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До слова, напередодні фіналу Євробачення директор групи Kalush Orchestra Микола Кучерявий заявляв, що колективу заборонили згадувати війну в Україні.

Дивіться виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022:

Чи можуть дискваліфікувати Kalush Orchestra

Організатори Євробачення 2022 не дискваліфікують Kalush Orchestra за їх заклик врятувати Маріуполь і Азовсталь. Адже в іншому випадку Європейському мовнику доведеться анулювати результати голосувань і за низку інших країн, пише Styler.

Зі сцени Євробачення-2022 Україну підтримували артисти з різних куточків Старого Світу. Наприклад, дівчата з ісландської групи Systur грали на музичних інструментах, прикрашених українськими прапорцями, а потім зі сцени вигукнули: "Мир Україні!".

Німець Малік Гарріс під час свого виступу був з гітарою синьо-жовтого кольору і написом "Peace".

Підтримали Україну також учасники Молдавської групи Zdob și Zdub.

Тим часом організатори Євробачення не планують дискваліфікувати український гурт Kalush Orchestra за заклик врятувати захисників Маріуполя. Позицію організаторів пісенного конкурсу озвучив у прямому ефірі коментатор.

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, що виражають підтримку українському народу, носять гуманітарний, а не політичний характер", - пише Суспільне.

Як повідомляв Главред, бійці полку Азов подякували музикантам Kalush Orchestra за підтримку.

"Спасибі групі Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!" - написали у своєму Telegram-каналі українські захисники.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентам, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше за українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Зазначимо, найменше балів на Євробаченні Україні дали Сербія, Північна Макдонія і Мальта. Решта країн - по 10-12 балів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України.

"Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь", - заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

Інші новини:

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