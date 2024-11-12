"Калібри" завантажили на борт: у ВМС попередили про загрозу ракетного удару РФ

Якщо атаки не відбуваються просто зараз, значить росіяни накопичують озброєння, пояснив Дмитро Плетенчук.

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РФ може завдати масованого удару / Колаж Главред, фото Міноборони РФ, Вікіпедія

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Крилаті ракети завантажені на кораблі РФ

Ворог накопичує ресурси для удару

Країна-агресор РФ накопичує озброєння, яке може використати для масованого удару по Україні, заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, бо ворог постійно готується до атак і продовжує накопичення ракет для удару.

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"Російський ВПК працює, якщо атаки не відбуваються просто зараз, то озброєння накопичується. Тому можна сказати, що ворог постійно готується... Зараз у нього інша тактика - в основному застосовує дрони. Але це не означає, що ми можемо розслабитися і не чекати якихось інших способів впливу", - попередив речник ВМС.

/ Инфографика: Главред

При цьому він також звернув увагу на те, що окупанти вирішували питання завантаження ракет морського базування типу "Калібр" на кораблі-носії, з чим раніше були проблеми через перебазування бойових одиниць свого Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська (РФ).

"Виходячи з факту застосування надводних кораблів, можна зробити висновок, що окупанти вирішили проблему завантаження на борт "Калібрів", - сказав український офіцер.

При цьому він пояснив, що окупанти ще раніше "навчилися завантажувати" ракети на субмарини, на які цей процес відбувається горизонтальним способом.

"Якщо надводні кораблі - трошки інше обладнання потрібно, завантажують вертикально. Дивно, що вони (росіяни - ред.) півроку не могли плавучий кран туди доставити... Зараз можна вважати, що цю проблему, найімовірніше, вони вирішили", - додав Плетенчук.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхньої кількості вже достатньо для того, щоб провести ракетну атаку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталася атака на Київську область - окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Як повідомляв Главред, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла і руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев'ять осіб. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлю навчального закладу та складські приміщення.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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