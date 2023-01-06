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Яку допомогу отримають ЗСУ після нової зустрічі у форматі "Раммштайн": прогноз експерта

6 січня 2023, 02:05
Експерт Олександр Мусієнко особливо зазначив, що вже з'являлися повідомлення про можливість передачі Україні американських бойових машин піхоти моделі Бредлі.
Рамштайн, Мусієнко
Яку допомогу отримають ЗСУ після нової зустрічі у форматі "Раммштайн": прогноз експерта / Колаж фото УНІАН та Олексія Резніков

На прийдешній, вже восьмій, зустрічі у форматі "Рамштайн" (а вона призначена на січень 2023 року) країни Заходу можуть домовитися про передачу Україні бронетехніки. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі марафону на телеканалі Freeдом.

"Я думаю, що мова піде про бронетехніку, це БМП і бронетранспортери різних типів, призначені для зміцнення наших механізованих бригад", – сказав він.

Мусієнко особливо зазначив, що раніше вже з'являлися повідомлення про можливість передачі Україні американських бойових машин піхоти моделі Бредлі.

Крім того, каже експерт, на засіданні може обговорюватися посилення можливостей артилерії ЗСУ. За словами Мусієнка, це вкрай важливо в контексті контрнаступу і завершення війни.

"Також на восьмому Рамштайні можуть бути прийняті рішення про надання Україні засобів ППО для протидії ракетному терору РФ і іранським дронам. Мені здається, що Хороші новини повинні бути в будь-якому випадку", - підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що раніше повідомлялося, що у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні. Буданов розповів, що окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України приблизно в 7-10 днів.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого будуть завдавати ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Інші новини:

Олександр Мусієнко війна Росії та України Рамштайн зустріч
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