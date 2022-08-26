У Зеленського розповіли, як переговори з Росією стануть "смертним вироком" для України

Михайло Подоляк / УНІАН, ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що збереження позицій України на фронті дозволяє їй відмовлятися від переговорів з Росією.

"Президент Зеленський однозначно проти цього (переговорів - ред.), і українське суспільство тут непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики", - сказав Подоляк в інтерв'ю The Hill.

Подоляк зазначає, що американські РСЗВ HIMARS можуть допомогти переломити хід війни, якщо Україна зможе отримати їх в більшій кількості і швидше.

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Він додав, що збереження сили на полі бою дозволяє Україні відбивати спроби президента РФ Володимира Путіна почати переговори, які він називає смертним вироком для нашої країни.

Радник глави ОП попередив, що будь-яку паузу в боях Росія використовує для ремобілізації і ще більш сильного наступу на Україну. За відсутності переговорів, за його словами, Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки його війська не зможуть взяти верх.

"Вони почнуть маніпулювати, за лаштунками, настроями, діяльністю, сповідувати і поглиблювати цю втому від війни", - сказав він, попереджаючи, що РФ здатна створювати кризи, наприклад, відправляти переважну кількість мігрантів до кордонів Європи.

Він попередив, що Москва також може "подумати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб вони могли досягти якоїсь переговорної позиції або відстоювати власні вигоди і власні плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", - додав він.

Переговори України і Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на переговори з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову - вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, Росія очікує тривалої війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз ні Україні, ні Європі не вигідно вести переговори з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог "перемогою" і буде далі прагнути до захоплення територій. В такому випадку військові дії відновляться через певний час.

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