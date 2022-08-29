"Переговори" на півдні з ворогом проходять успішно, очікуємо на "компроміси" - Подоляк

Подоляк висловився про успіхи ЗСУ та переговори / колаж УНІАН

Єдиний можливий "переговорний" напрямок України з країною-агресором знаходиться на фронті. Зараз на півдні ЗСУ досягають успіхів, йдеться в повідомленні радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Переговори" проходять успішно. Очікуємо на нові "компроміси "у вигляді" жестів доброї волі", - написав він.

Звільнення Херсонської області від окупантів

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Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ відбувається за сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони ввімкнули в місті Сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

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