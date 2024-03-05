Які в РФ найслабкіші місця: полковник ЗСУ назвав спосіб зупинити Росію

У такому режимі РФ може воювати до нескінченності. Зупинити окупантів і розвалити РФ допоможе більша кількість зброї для України й удари по російських об’єктах.

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Полковник ЗСУ назвав спосіб зупинити Росію/ колаж: Главред, фото: скрін, 18 окрема бригада армійської авіації

Якщо зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій під час війни в Україні, то країна-агресорка Росія за таких умов може вести війну нескінченно. У росіян практично нескінченний людський ресурс і багато боєприпасів.

Але є спосіб знизити боєздатність російського угруповання на нашій території. Для цього Україні потрібно більше зброї. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Якщо говорити про інтенсивність бойових дій, яку ми бачимо зараз, то Росія здатна вести війну нескінченно. У росіян, можна сказати, нескінченний людський ресурс. От уявіть: у Росії 1120 міст, і щодня одна людина приходить у рекрутинговий центр. Її оформляють і відправляють на фронт. Виходить, 1120 росіян щодня стають у стрій. Приблизно таку саму кількість російських військових знищують на лінії фронту. Рекрутинговому центру в Росії фактично треба до обіду одного росіянина прийняти, а іншого поховати. І ось у такому режимі Москва може вести війну до нескінченності", – зазначив Світан.

Боєприпасів у РФ також багато, каже військовий експерт. Він зазначив, що російські війська вистрілюють на фронті до 10 тисяч боєприпасів. Сама країна-агресорка Росія виробляє на добу 5-7 тисяч боєприпасів. А для того, щоб вийшло 10 тисяч, російські окупанти добирають снаряди з Китаю, Ірану і Північної Кореї. За словами Світана, снаряди у такому режимі теж можуть випускатися до нескінченності.

Але з бойовою технікою у Росії вже виникають проблеми. Техніка – це не боєприпаси, і дістати її в Китаї або Північній Кореї у великих обсягах не вийде, каже експерт.

"Тому до кінця року доведеться брати з місць зберігання і застосовувати на полі бою щойно з коліс вироблену техніку. А це загрожує зниженням наступальних можливостей, оскільки техніка потрібна для атак. Проблеми виникнуть з бойовими броньованими машинами, танками і артилерійськими знаряддями", – пояснив військовий експерт.

Також у росіян є проблеми з авіацією. В окупантів є лише по сотні одиниць робочих літаків – Су-30, Су-34, Су-35.

"Можливо, у них ще 100-150 одиниць старих радянських Су-24 і Су-25, які ми побачимо на лінії фронту. Загалом, у ПКС РФ 500-600 літаків. Поки що є і льотний склад. Але відбувається серйозне відмінусування літаків, їхню кількість швидко відновити не виходить. Росія може виробляти лише до 20 одиниць літаків. Ось за два тижні ми знищили річне виробництво російських Су-34. І потрібен рік, щоб виробити таку ж кількість літаків", – сказав Світан.

Що може допомогти Україні перемогти РФ

Таким чином, Росія може воювати нескінченно. Для того, щоб зупинити відновлення військово-промислового комплексу країни-агресорки РФ, потрібно впроваджувати серйозні санкції. За словами Світана, дії світової спільноти в цьому напрямку – це не санкції, а потуги, це лише спроби, які не дають результату.

"Найкращі санкції накладають Малюк і Буданов, тому що знищення нафтоперевалки, вуглеводневої галузі та виробництва військової техніки у підсумку може призвести до розвалу Російської імперії", – наголосив експерт.

Розвал Росії за нинішніх умов інтенсивності бойових дій відбудеться через нестачу грошей, а не тому, що її армія закінчилася, каже експерт.

"От коли у нас з'являться в достатній кількості літаки, ракети і боєприпаси, темпи знищення російської армії зростуть, а швидко відновлюватися Росія вже не зможе. І лише за такого сценарію можна буде говорити про зниження боєздатності російського угруповання на нашій території", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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