Які продукти заборонено ставити на новорічний стіл 2022: дієтолог дала пораду українцям

За словами фахівця, не варто змішувати між собою жирну їжу і алкоголь.
До Нового року 2022 залишилося зовсім мало часу, а святковий стіл варто готувати заздалегідь. Дієтолог поділилася порадами, що краще не ставити на святковий стіл, щоб ваш організм був здоровий.
Спеціаліст медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду розповіла, що в дієтології взагалі немає заборонених продуктів - є продукти, вживання яких потрібно обмежити, тим більше, якщо ви хвора людина.
При цьому вона назвала продукти, які б не радила мати на новорічному столі.
"Алкоголь різних видів. Але, як правило, Новий рік - це застілля, і багато хто вважає, що алкоголь об'єднує людей, а тому хочуть порадувати гостей не тільки смачною їжею, а й різними напоями. Тому мало хто від алкоголю відмовиться", - зазначає дієтолог.
Алкоголь на Новий рік 2022
- алкогольні напої на Новий рік 2022 слід не пити, а пригубити;
- якщо вже пити алкоголь, то тільки напій одного виду: якщо ви п'єте шампанське, нехай це буде тільки шампанське, якщо – більш міцний напій, то нехай вже буде тільки він.
- Ні в якому разі не можна змішувати алкогольні напої між собою, слід дотримуватися однієї лінії;
- якщо ви вирішили, що на вашому столі буде алкоголь, віддайте перевагу або шампанському, або якісному червоному сухому вину.
"Тому найкраща порада - трошки пригубити алкогольний напій, цокнутися келихами і добре закусити здоровою їжею", - говорить дієтолог.
За словами фахівця, не варто змішувати між собою жирну їжу і алкоголь.
"Поєднання жирної їжі з алкоголем у багатьох може спровокувати порушення роботи підшлункової залози, панкреатит. Тому, якщо ви вживаєте алкоголь, закушуйте його овочевими салатами або шматочком нежирного м'яса, але ні в якому разі не жирною їжею", - зазначає Скиталінська.
Також не можна поєднувати солодку і жирну їжу, тому що таке поєднання істотно погіршує засвоєння глюкози.
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"Глюкоза засвоюється в присутності дуже важливого гормону - інсуліну. Коли в кров одночасно потрапляє і жир, і глюкоза, це істотно погіршує роботу інсулінових рецепторів. Фактично клітини тоді не хочуть сприймати глюкозу, і ця глюкоза у великій кількості залишається в крові, швидко метаболізується в жир і погіршує наш обмін речовин", - додала дієтолог.
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