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"Ніякого безпліддя не буде": головний санлікар України розніс популярний міф про вакцини від COVID-19

28 жовтня 2021, 15:53

За словами Ігоря Кузіна, якщо людина придбала в Україні фальшивий сертифікат про вакцинацію, то це вкрай небезпечна ситуація, яку повинна вирішувати поліція.

Ігор Кузин
Ігор Кузин / УНІАН

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав українцям не вірити фальшивої інформації про щеплення від коронавірусу COVID-19. Свій заклик він озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я хотів би почати з того, що зараз 8 з 10 вмираючих людей, це літні люди. І я б закликав кожного захистити своїх рідних і близьких, і спонукати їх до вакцинації, спонукати провести вакцинацію, тому що це дійсно невідворотні втрати. Друга ключова теза для мене те, що вакцини ефективні, і про це свідчить доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам або яким-небудь групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", ‒ говорить він.

За словами Кузіна, якщо людина придбала фальшивий сертифікат про вакцинацію, то це небезпечна ситуація. І такій людині слід якомога швидше відправитися в пункт щеплень і отримати справжню вакцину.

"Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Нацполіція, зберуться докази, але людина потім отримує захист від COVID-19, а це ‒ найцінніше", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін казав, що українське МОЗ планує найближчим часом запустити процес введення третього компонента вакцин проти коронавірусу громадянам країни.

вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на тлі прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкологічної терапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - говорив він.

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вакцинація Вакцина новини України Ігор Кузін
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