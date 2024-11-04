Як ЗСУ брали в полон росіян на Курщині: полковник розповів цікаві деталі

Ключові тези із заяви полковника:
- Військові до кінця не знали про операцію на Курщині
- Під час наступу артилерія пересувалися попереду штурмових груп
- Артилеристи в районах вогневих позицій брали в полон противника
Офіцер управління ракетних військ і артилерії Командування ДШВ ЗСУ, полковник Володимир Любавін розповів про операцію ЗСУ у Курській області РФ.
"Ця ситуація була цілком таємна, і нас до самого кінця тримали в невідомості. Ми цього не знали. Карти плюс-мінус відкрили десь на початку серпня. Ми розуміли, що щось має бути. Припускали, що це буде, можливо, (передислокація на місто, - ред.) Вовчанськ, як варіант… Але те, що це буде напрямок "Суми-Курськ" - цього не було зрозуміло", - сказав він в інтерв’ю "Новинарні".відео дня
Він розповів, що коли артилерія має пересуватись у бойових порядках десантно-штурмових підрозділів, - це дуже велика небезпека.
"У випадку Курської операції я теж розумів, що це дуже складно, тому що це мав бути рейд по території противника, і там взагалі не зрозуміло, які він міг засідки влаштувати і як він міг діяти. Нормальна людина має страх, тому я так само боявся за своїх підлеглих: як вони себе поведуть, як виконуватимуть завдання", - заявив Любавін.
За його словами, під час наступу на Курщині артилерія була настільки безстрашна, що деякі її підрозділи навіть пересувалися попереду штурмових груп.
"Тобто штурмова група ще не пройшла, а артилерія вже проїхала їх, розгорнулася і вже готова їх підтримувати. Дуже багато випадків було саме під час Курської операції, коли артилеристи в районах вогневих позицій брали в полон противника", - додав полковник.
Любавін зауважив, що такого траплятися не повинно за визначенням, адже артилерія за своєю специфікою має охоронятися піхотою, щоб мати змогу без проблем виконувати завдання.
"Хлопці - молодці, хлопці - фахівці. Навіть розрахунок радіолокаційної станції брав росіян у полон! Я не придумую, все це відображено в журналах бойових дій", - підкреслив він.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція в Курській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ з початку операції в Курській області РФ завдали російським військам втрат на рівні 15 батальйонів (близько 8 тис. солдатів).
Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ мають успіх в Курській області. Захисники України отримали маленьку перемогу в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.
Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що країна-агресорка Росія може залучити північнокорейських військових для того, щоб витіснити українських військових з Курської області. Для витіснення захисників України з Курщини, росіянам потрібне угруповання чисельністю 80-120 тисяч осіб. На цей час РФ зібрала близько 55 тисяч осіб.
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