Знищено тисячі росіян: ЗСУ 'перемололи' 15 батальйонів РФ у Курській області

У ДШВ розповіли про санітарні та безповоротні втрати росіян у Курській області.

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ЗСУ атакують у Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

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У росіян рекордні втрати на Курщині

ЗСУ знищують військових і техніку РФ

Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ з початку операції в Курській області РФ завдали російським військам втрат на рівні 15 батальйонів (близько 8 тис. солдатів).

"З початку операції на території Курської області РФ, військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали ворогові втрат у майже вісім тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника. Так, санітарні та безповоротні втрати серед російських окупантів склали 7980 осіб", - повідомляє управління комунікацій командування ДШВ ЗСУ.

Відзначаються також успіхи в ураженні ворожої техніки та озброєння. "Загалом було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільну техніку, 46 станцій РЕБ та іншу спеціальну техніку", - вказано в повідомленні.

Крім того, у повітрі було знищено 3 вертольоти та 146 дронів противника різних типів. А саме: бойових вертольотів Ка-52 - 2, Мі-8 - 1, розвідувальних дронів - 111 різних типів, ударних - 34 (Шахед, Ланцет) і 1 розвідувально-ударний БПЛА "Оріон".

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Підкреслюється, що 9874 ворожих fpv-дронів було подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.

Крім цього, десантники взяли в полон майже 300 військовослужбовців противника, а також 9 танків, 4 БТР, 9 артилерійських знарядь, 6 мінометів та інше.

/ t.me/ua_dshv

Операція в Курській області - останні новини за темою

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС. Сили оборони могли б вирішити питання Курської атомної електростанції, але не стали цього робити, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом у РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

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