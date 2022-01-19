Як в Україні купити ліки за 1000 гривень Зеленського: нові правила

Ліки / pixabay

В Україні розширили перелік послуг, куди можна витратити 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу. Тепер українці, яким на момент платежу виповнилося 60 років, можуть купити ліки.

Міністр цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook зазначив, що банки перевірятимуть вік громадян.

"Як це буде працювати? Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

Які можна купити ліки за 1000 гривень

Кабінет Міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліків.

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнено новою сферою - лікарські засоби.

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При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

На які послуги можна зараз витратити "ковідну тисячу"

Залізничні та авіаквитки по Україні

Квитки в театри, кінотеатри, музей і виставкові центри

Квитки на концерти

Абонементи в тренажерний зал

Товари в книжкових магазинах.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Для того щоб отримати грошову допомогу за вакцинацію від коронавірусу, потрібно зробити два щеплення затвердженими в Україні препаратами і подати заявку в додатку Дія. Слід оформити спеціальну віртуальну карту в одному з банків-партнерів проекту і відкрити рахунок. Далі потрібно запустити програму і авторизуватися в додатку. Переконавшись в наявності зеленого сертифіката, треба зайти в розділ Послуги, вибрати підписка і вказати карту, куди надійдуть гроші.

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