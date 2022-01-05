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В Україні запроваджують нові правила купівлі ліків: медики б'ють на сполох

5 січня 2022, 15:59

Вже з 1 квітня наступного року продаватимуть антибіотики тільки за електронним рецептом.

таблетка
Таблетки / pixabay

В Україні вирішили взяти під контроль оборот антибіотиків в країні. З 2022 року в країні вже може не бути вільного продажу антимікробних препаратів. Продавати будуть тільки за електронним рецептом.

Нововведення можуть запрацювати з 1 квітня.

"Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів і починаємо, звичайно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", - заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Як каже сімейний лікар Владислав Ващенко, українцям складуть великі труднощі.

"Щоб отримати від лікаря зручний електронний рецепт на антибіотики, потрібно спочатку потрапити на прийом до цього лікаря. А це може перетворитися на той ще квест, адже сімейників в Україні катастрофічно не вистачає", - зазначає він.

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"Зараз до сімейного лікаря можна потрапити хіба що через два тижні. А без запису система не пропустить рецепт, і сімейний лікар на первинній ланці не випише ніякої антибіотик. Helsi часто і довго "глючить" і навіть будучи на прийомі, отримати електронний рецепт досить складно. Навіть хворі на діабет чекають рецепти на інсулін по кілька діб", - говорить епідеміолог Олексій Галімський, передає Апостроф.

На 20% населення в країні взагалі фізично не вистачає сімейних лікарів.

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"Ці люди лікуються підпільно або напівпідпільно. І їм рецепт на антибіотик взагалі ніхто не дасть. Це, не кажучи про те, що значна частина призначень сімейними лікарями робиться по телефону, через месенджери – без повторних прийомів. І якщо всі ці пацієнти кожен раз будуть записуватися, первинна ланка просто "ляже". Таким чином безліч людей, в тому числі, тяжкохворі з хронічними захворюваннями або маленькі діти будуть позбавлені своєчасного доступу до життєво важливих препаратів. Це спричинить колосальну кількість смертей", - пояснює Галімський.

Продаж ліків за рецептом

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що відомство вже визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які повинні вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі надзвичайної ситуації і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.

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МОЗ ліки антибіотики
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