"Як приховати втрату Луганська?": Фейгін розповів, як прорахувався Кремль

Фейгін розповів, як прорахувався Кремль / скріншот

У Кремлі всіляко намагаються приховати провали Росії у війні проти України, але росіяни все ж дізнаються правду з непідконтрольних режиму Путіна джерел.

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін зазначив, що панічні дискусії в пабліках, які призводять до того, що змінюється ставлення до військового командування - люди дорікають Шойгу і всім іншим в тому, що це вони довели до цього, хтось вже і про Путіна говорить.

"Тобто це, безумовно, переломний момент. Може бути, у військовому відношенні ще багато чого станеться, але з точки зору морально-психологічного клімату все безповоротно втрачено", - пояснив він.

Фейгін підкреслив, що російські військові втрачаю мотивацію, а звичайні росіяни вже не так вірять в успіх так званої "спецоперації".

"Мотивація втрачається. Навіщо це все, якщо всі деокупують? За 120 днів покласти десяток тисяч людей, щоб взяти частину Харківської області, і втратити її за 4-5 днів, потенційно втративши ще більше загиблими, техніку. Тобто просто втрачається сенс всього цього і це впливає на всіх. Але їм потрібна більш явна фактура. Адже хто в Росії знає про Ізюм або Куп'янськ? А ось Херсон або КРИМ, або Донецьк з Луганськом знають всі. І як тоді приховати, якщо втратити Луганськ? Тобто наступний крок ЗСУ буде забивати в цю кришку труни останній цвях, тому що там вже почнуться питання про те, мовляв, якщо ми не перемагаємо, То навіщо стільки загиблих?",- задається питанням правозахисник.

За його словами, ці події стати основою для початку процесу розпаду Росії як держави.

"Для напіврозпаду - безумовно. Це не дивно і таке прогнозується, але питання в тому - коли це станеться. Повинні бути ще якісь політичні події всередині влади", - підсумував Фейгін.

Раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай раніше сказав, що війська Росії не здатні виконати вимоги, які ставлять перед ними в Кремлі. За його словами, Москва наполягає на просуванні в 5 кілометрів, в той час, як загарбники часом рухаються максимум 100 метрів на добу. Однак вони підійшли до Бахмута і активно обстрілюють місто.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію і звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За словами глави держави, за час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.

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