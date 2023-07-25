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Експерт спрогнозував, чи довго РФ буде всіх "кошмарити" зерновим шантажем

Дмитро Відоменко
25 липня 2023, 02:30
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Як вважає Андрій Клименко, не варто поспішати, а потрібно почекати повернення президента Туреччини Ердогана з візитом з Саудівської Аравії.
Клименко
Андрій Клименко каже, що на зерновий шантаж РФ впливає безліч факторів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Фейсбук А. Клименка

Термін, на який розтягне країна-агресор Росія свій зерновий шантаж, залежить від безлічі зовнішніх факторів. Про це в інтерв'ю Главреду головний редактор сайту BlackSeaNews, Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Важко сказати. Я думаю, що всі цивілізовані країни і країни Африки в тому числі хочуть, щоб все це скінчилося якомога швидше. Росія, навпаки, хоче затягнути процес, виставляти додаткові умови, що дає їм присутність у світових ЗМІ. Але після того, як Ердоган повернеться з Саудівської Аравії і проведе телефонну розмову з Путіним, ми будемо розуміти більше", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Клименко

Андрій Васильович Клименко (нар. Московська область) - український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

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Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту і головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-Кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та Головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група вчених ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період з 2005 по 2015 рік, яка мала на меті розгорнути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року - співзасновник і головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. на початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Країна-агресор РФ вийшла із зернової угоди

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це рішення заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, нібито Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

При цьому Кремль погрожує країнам, які підуть на продовження "зернової Угоди" без РФ. Україна запропонувала Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви. Прес-секретар президента країни-агресора РФ Пєсков прокоментував, що"якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

Вночі 19 липня через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області було знищено 60 тисяч тонн зерна. Російські окупаційні війська обстріляли портову інфраструктуру, яка була задіяна в "зерновій угоді".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 20 липня нібито вважатимуть залученими у війну ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України. РФ розглядатиме ці судна як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

При цьому Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Путін запевняє, що" готовий розглянути "повернення до Угоди, якщо" будуть реалізовані всі без винятку. Принципи участі РФ".

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