Військовий експерт спрогнозував, скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війни

Військовий експерт Роман Світан пояснив, які перспективи боротьби з ворожим флотом отримає Україна разом з ракетами Storm Shadow і Harpoon.

Скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війни - прогноз експерти / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

ВСУ вкрай необхідні далекобійні ракети від західних союзників для досягнення цілей по знищенню ворога. Про це в коментарі 24 каналу розповів Роман Світан - полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.

За його словами, вищевказану ініціативу прекрасно підтримує Великобританія, у якої є свої рахунки з країною-агресором, Росією.

Світан каже, що першим питання про постачання Україні саме далекобійних ракет непроста підняло саме керівництво Великобританії, прекрасно розуміючи важливість перемоги України в протистоянні з Росією.

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"У них давня суперечка з Росією", – підкреслив він.

На думку Світана, необхідні для знищення флоту росіян ракети є саме у британської армії. В першу чергу, це модель Harpoon, якою зараз активно користуються ВСУ.

"Зараз в нашому використанні ракети з дальністю 150 кілометрів, втім, є моделі, розраховані на цілі з відстанню 240 кілометрів. Ці 240 кілометрів якраз можуть дістатися до Чорноморського флоту в боротьбі з Росією важливий кожен кілометр", – підсумував військовий експерт.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

на початку місяця Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню Град. Крім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тим-постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового Альянсу".

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