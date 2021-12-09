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Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 року

9 грудня 2021, 14:10

Денис Шмигаль назвав головну умову і терміни.

Шмигаль
Денис Шмигаль назвав умову для отримання вакцинованим українцям тисячі гривень / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для отримання виплати вакцинованим українцям в рамках програми "е-підтримка" на першому етапі необхідно подати заявку в системі" дія " до 29 грудня.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, необхідно подати заявку в "ДІЇ" з 19 до 29 грудня цього року", - передає слова Шмигаля "Інтерфакс".

читайте такожТисячу за вакцинацію доведеться повернути: в якому випадку" згорає " тисяча від ЗеленськогоТакож прем'єр зазначив, що таким чином кошти можна буде отримати вже в поточному році. Бета-тестування такої послуги в "ДІЇ" буде запущено вже наступного тижня.

Як отримати тисячу за вакцинацію і що з нею робити

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

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Витратити кошти можна на:

  • абонемент в спортзал або фітнес-клуб,
  • відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу,
  • квитки для подорожей всередині країни - на внутрішні авіа - і залізничні рейси.

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Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація ДІЯ Денис Шмигаль
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