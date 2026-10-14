Як зупинити масовані атаки РФ: комбат ЗСУ розкрив ключове рішення

Російські безпілотники є небезпечними через високу швидкість і велику масу бойової частини, попередив командир батальйону ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/kak-ostanovit-massirovannye-ataki-rf-kombat-vsu-raskryl-klyuchevoe-reshenie-10803995.html Посилання скопійоване

Росія атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв "Луки":

Протистояти терору можна лише дзеркальними відповідями

РФ дронами тероризує переважно міста

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" прокоментував ситуацію щодо протидії масованим обстрілам з боку РФ.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії. Щоб убезпечити населення, необхідно посилювати протиповітряну оборону", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Військовий наголосив, що країна-агресор РФ за допомогою дронів "Герань-4" і "Герань-5" тероризує переважно міста.

"Тому вони створюють більше проблем мирному населенню, ніж військовим. Такі безпілотники небезпечні через високу швидкість і велику масу бойової частини. Швидкість "Герань-4" сягає від 450 до 600 кілометрів. Бойова частина, залежно від модифікації, важить 50–90 кілограмів", - уточнив він.

Співрозмовник попередив, що дрон "Герань-5" оснащений бойовою частиною вагою 90 кг, але його дальність збільшена до 1000 кілометрів.

"При цьому БПЛА оснащений, в основному, осколково-фугасною бойовою частиною, яка здатна руйнувати будівлі та завдавати шкоди цивільному населенню", - додав "Лука".

Що відомо про масований удар РФ

Під час чергової масштабної атаки на Україну російські війська використовували широкий арсенал ракетного та безпілотного озброєння. Одночасне застосування різних засобів ураження ускладнило роботу української протиповітряної оборони. За наявними даними, атака включала балістичні та крилаті ракети, а для запуску ракет "Калібр" використовувалася акваторія Каспійського моря.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. У Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в об’єкт транспортної інфраструктури.

Як повідомлялося, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. Влучання зафіксовано на рівні 12–16 поверхів.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська атакували Вінницю реактивним дроном. Ворожий безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.

Читайте також:

Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред