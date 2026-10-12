'Найсильніші позиції за довгий час': Зеленський розповів про успіхи ЗСУ

Попри чисельну перевагу противника, позиції України на фронті Зеленський назвав сильними.

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Зеленський заявив, що втрати РФ на фронті ростуть / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Зеленського:

Сили оборони поступово відтісняють окупантів

Позиції України цього року найсильніші за тривалий час

Росіяни зазнають значних втрат

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Зокрема, українські військові продовжують активну оборону та поступово відтісняють російських окупантів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він зауважив, що українські військові зупиняють спроби росіян просуватися вперед та інфільтруватися.

За його словами, на окремих ділянках фронту російські війська переважають українські за чисельністю у шість-вісім разів. Попри це, Україна досягає необхідних результатів.

"Я дякую всім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час", - наголосив Зеленський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Окремо президент відзначив військових 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України, 1-ї Президентської бригади "Буревій" і також 95-ї бригади ДШВ, 413-го полку "Рейд" СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Глава держави подякував українським військовим за виконання бойових завдань та ефективне застосування зброї.

Вечірнє відеозвернення Зеленського можна переглянути за посиланням.

Яка головна мета РФ на фронті

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

За його словами, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донеччиною.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати, чому всі бігом у військкомат"", - наголосив він.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Сили оборони повністю контролюють Куп'янськ, а спроби окупантів просочитися в місто закінчуються провалом. Великих наступальних операцій на цьому напрямку противник наразі провести не може.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися в Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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